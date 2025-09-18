الأولمبية العراقية تضع إستراتيجية لتطوير الرياضة في حلبجة

شفق نيوز- حلبجة

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الخميس، عن وضع إستراتيجية لتطوير الرياضة في حلبجة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسها عقيل مفتن التقى برئيس فرع اللجنة الأولمبية في محافظة حلبجة، جيكير عبد القادر أحمد، "لبحث سبل تطوير الواقع الرياضي في المحافظة ومواجهة التحديات التي تعيق عمل الفرع".

واستمع مفتن خلال اللقاء إلى "أبرز المعوقات التي تواجه النشاطات الرياضية في حلبجة، وقدم عدداً من المقترحات والحلول لمعالجتها"، مؤكداً أن "اللجنة الأولمبية تولي اهتماماً بالغاً بالمواهب الرياضية في جميع المحافظات، وتسعى إلى رعايتها وصقلها في مختلف الألعاب"، بحسب البيان.

وشدد مفتن على أن "اللجنة الأولمبية تعدّ الداعم الرئيسي لفروعها في المحافظات، وتعمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتطوير الرياضة على المستوى المحلي، بهدف بناء قاعدة رياضية متينة في عموم العراق".

وقال إن "ما قدمته حلبجة من تضحيات، وما تعرضت له من أضرار جسيمة على الصعد المادية والبشرية والبيئية، يمنحها مكانة استثنائية لدينا، وسنكون في طليعة الحاضرين لافتتاح مقر اللجنة الأولمبية في المحافظة".

من جانبه، عبّر جيكير عبد القادر أحمد عن "شكره وتقديره لمفتن على اهتمامه ودعمه المستمر"، مشيراً إلى أن "فرع اللجنة في حلبجة بدأ بخطوات فعلية لتشكيل فرق رياضية في مختلف الألعاب، ما يساهم في تنشيط الحركة الرياضية في المحافظة".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء شهد حضور عضو المكتب التنفيذي ورئيسة لجنة المساواة بين الجنسين، ليلى محمد أمين، التي أكدت أهمية تمكين النساء في المجال لرياضي، وتعزيز مشاركتهن في جميع الفعاليات والمسابقات، بما يعزز دور المرأة في الساحة الرياضية العراقية".