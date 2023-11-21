الأولمبية العراقية تضع خطة إستراتيجية لثلاث سنوات بموازنة "غير مسبوقة"

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، عن إعداد خطة إستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة بموازنة تختلف عن سابقتها، حيث تركز على إعداد أبطال أولمبيين.

وقال رئيس اللجنة رعد حمودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب التنفيذي صادق اليوم على مشروع الموازنة التخمينية للجنة الأولمبية، والتي تم إعدادها على أسس العدالة والشفافية والحوكمة وتوفير المال من أجل الارتقاء بمستوى الاتحادات الوطنية ورياضييها".

وأضاف "الموازنة الحالية شهدت تطوراً ملحوظاً بكل جوانبها وتفصيلاتها، والأهم فيها هو ما يصب في مصلحة الاتحادات الوطنية ورياضييها بوصفهم الكيان الرئيس الذي تستند عليه رياضة الإنجاز العالي".

وأشار إلى أن "الموازنة التي ستعرض على الجمعية العامة في اجتماعها المقبل تختلف عن مثيلاتها للسنوات الثلاث الماضية".

وأكد حمودي أن "الموازنة التخمينية للعام المقبل أعدتها لجنة في الأمانة المالية بالتعاون مع مستشاري رئيس اللجنة الأولمبية، وبتكليف وإشراف مباشرين من قبل رئيس اللجنة"، مبيناً أن "مجمل تخصيصاتها كُرّست للنشاط الرياضي والبرامج التطويرية، والرياضة النسوية، وإعداد بطل أولمبي، وتفعيل حركة المكتب التنفيذي في الإشراف والمتابعة".

وختم بالقول إن "الحركة الأولمبية العراقية من المؤمل لها أن تشهد تغييرات جذرية على مستوى التنظيم والإعداد خلال السنوات المقبلة".