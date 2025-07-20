الأولمبية العراقية تصادق على نتائج انتخابات نادي أربيل

شفق نيوز– بغداد

صادقت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأحد، على نتائج انتخابات نادي أربيل الرياضي التي أُجريت مؤخراً في محافظة أربيل بإقليم كوردستان.

وجاء في كتاب رسمي ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن اللجنة الأولمبية اعتمدت الأسماء التي تم انتخابها وفقاً للقانون، وهم: سفين كانبي، رهوز سلتم حسن، زوبير جبار عزيز، ناسو أمير أبو زيد، جيماو صدر الدين، ئالا ديده، وخورشيد.

وأكد الكتاب أن الانتخابات أُجريت وفق قانون رقم 18 لسنة 1986 المعدل، وبناءً عليه تُعد نتائج انتخابات يوم 8 تموز الجاري معتمدة رسمياً من قبل اللجنة الأولمبية.

وكان نادي أربيل قد أعلن، الخميس الماضي، حل الهيئة الإدارية التي شُكلت بعد يومين من إعلان نتائج الانتخابات (في 15 تموز)، وذلك بعد انسحاب عضوين من أصل ستة فازوا، وهما روز خوشناو وزبير جبار.

ووفق قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، يُشترط أن يتراوح عدد أعضاء الإدارة بين خمسة إلى عشرة، إلا أن عددهم بعد الانسحاب أصبح أربعة فقط.