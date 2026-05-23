الأولمبية العراقية تشكل هيئة مؤقتة لإدارة نادي الموصل برئاسة محافظ نينوى

شفق نيوز- بغداد

أصدرت اللجنة الأولمبية العراقية، أمراً إدارياً يقضي بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لإدارة نادي الموصل، تتولى تسيير الأعمال اليومية للنادي والتحضير لإجراء الانتخابات المقبلة.

وبحسب وثيقة وردت إلى وكالة شفق نيوز، فقد تم تكليف محافظ نينوى عبد القادر أحمد الدخيل برئاسة الهيئة الإدارية المؤقتة، فيما سُمّي عمر منيف دحام نائباً لرئيس الهيئة.

كما ضمت الهيئة كلاً من عمر نجم عبد أميناً للسر، والوليد سالم البصو أميناً مالياً، إلى جانب الأعضاء شعلان رعد، ومحمد جاسم عربو، وكرم خالد محمد، وصفوان محمد أحمد، وعبد الموجود محمد خضر، وسعد علي أحمد أعضاءً في الهيئة الإدارية المؤقتة.