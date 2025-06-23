الأولمبية العراقية تشكل هيئة مؤقتة جديدة لنادي القاسم

شفق نيوز/ قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، تشكيل لجنة مؤقتة جديدة لإدارة نادي القاسم بعد فشل الهيئة الأولى في إقامة الانتخابات الخاصة بتشكيل هيئة ادارية جديدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللجنة الاولمبية العراقية اشترطت على الهيئة المؤقتة الجديدة أن تقيم الانتخابات الرسمية لاختيار إدارة تقود النادي حسب اللوائح بمدة أقصاها 90 يوماً.

‏وأضاف أن الهيئة المؤقتة لنادي القاسم الجديدة، تتكون من رسول جاسم عبادي رئيساً للهيئة، وإياد كريم كاظم نائباً للرئيس، وحسن عزيز حمزة أميناً، وفلاح حسن عبد أميناً مالياً، ومحمد نجم عيدان عضواً.