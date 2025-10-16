الأولمبية العراقية تشكل هيئة إدارية مؤقتة لنادي كربلاء

شفق نيوز- بغداد

اعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الخميس، عن تشكل هيئة مؤقتة جديدة لنادي كربلاء تدير العمل الاداري للنادي لمدة ثلاثة اشهر مقبلة.

واكدت اللجنة الأولمبية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها "شكلت هيئة مؤقتة جديدة بعد انتهاء المدة القانونية للهيئة السابقة، على ان تجري الهيئة المؤقتة الجديدة انتخاباتها حسب قانون الاندية الانتخابي".

وألزمت الأولمبية الهيئة المؤقتة الجديدة بـ"ادارة النادي خلال ثلاثة اشهر مقبلة على ان تجري انتخاباتها خلال الفترة المحددة".

وتالفت الهيئة المؤقتة الجديدة من حيدر لؤي حميد رئيسا، ومحمد عبد العزيز نائبا للرئيس، وكوكب حسن هاشم، أميناً للسر، وميثم خماط عبد الزهرة امينا ماليا، ‏إضافة إلى ثلاثة أعضاء هم سعد مشاوي ذياب ومثنى محمد عبد الأمير وخالد حبيب خوبير.