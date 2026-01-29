الأولمبية العراقية تشكل هيئة إدارية مؤقتة لنادي الميناء

شفق نيوز- بغداد

قررت اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الخميس، تشكيل هيئة ادارية مؤقتة لنادي الميناء الرياضي لتسيير شؤون النادي، استناداً الى الصلاحيات المخولة لها وبموجب قرار صادر عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وستتولى الهيئة المؤقتة مهامها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بهدف التحضير لاجراء انتخابات إدارية رسمية.

وضمت الهيئة الادارية المؤقتة كلاً من فرحان محيسن غضيب رئيساً، وعادل ناصر شكرون نائباً للرئيس، وجليل حنون مطر أميناً للسر، وبهاء الدين حسين محمد أميناً مالياً، اضافة الى عقيل عبد المحسن عزيز ويوسف رحيمة عبد السادة عضوين.