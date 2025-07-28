الأولمبية العراقية تشكل إدارتين مؤقتتين لاتحاد كرة السلة ونادي نفط الوسط (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

شكلت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة السلة، وهيئة أخرى لنادي نفط الوسط، لإدارة الاتحاد والنادي لمدة ثلاثة أشهر، لحين إجراء الانتخابات.

وبحسب وثائق صادرة عن اللجنة الأولمبية، موقعة من قبل رئيس اللجنة عقيل مفتن، بتاريخ اليوم الاثنين، وردت لوكالة شفق نيوز، ‏تألفت الهيئة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، من علاء نوري بحر العلوم رئيساً للاتحاد وسبعة أعضاء هم، علي مسير، ونضال غانم سلمان، ومحمد رحيم محمود، وعلي عبد الصاحب كرم، وآرام سمير ناجي، وعبد العزيز جوهر، وندى محمد أمين.‏

كما شكلت اللجنة الأولمبية العراقية هيئة مؤقته جديدة لإدارة نادي نفط الوسط لمدة ثلاثة أشهر مقبلة بعد أن تم حل الهيئة المؤقتة السابقة بعد انتهاء مدة 3 أشهر.

وتألفت الهيئة المؤقتة الجديدة من حيدر مجيد خضير رئيساً وقاسم عباس حسن نائباً للرئيس، وهيثم عباس بعيوي أميناً للسر، وميثم رحيم جبر أميناً مالياً، والأعضاء عقيل باسم علي، وعماد عباس إبراهيم، ومنتظر ناصر حسين، وعلي فالح حسن، وسعد كاظم عباس.

ونصت الوثيقتان ‏على أن تجري الإدارة الجديدة الانتخابات خلال ثلاثة أشهر مقبلة عن طريق الهيئة العامة.