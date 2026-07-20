الأولمبية العراقية تشكل إدارة مؤقتة جديدة لنادي كربلاء (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة لنادي كربلاء الرياضي برئاسة عمار عبد الزهرة جبر، بعد إنهاء تكليف الهيئة الإدارية المؤقتة السابقة.

وذكرت اللجنة الأولمبية، في كتاب رسمي ورد إلى وكالة شفق نيوز، أنه استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، وقرار المكتب التنفيذي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 شباط/فبراير 2025، ومذكرة قسم الشؤون القانونية المرقمة (670) المؤرخة في 7 تموز/يوليو 2026، تقرر إنهاء تكليف الهيئة الإدارية المؤقتة السابقة لنادي كربلاء الرياضي، لانتهاء المدة القانونية الممنوحة لها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (14/أولاً) من قانون الأندية الرياضية رقم (18) لسنة 1986 المعدل.

وأضافت اللجنة أنه تقرر تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة تتولى تسيير الأعمال اليومية للنادي، والإعداد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتضم الهيئة الإدارية المؤقتة، بحسب القرار كلاً من عمار عبد الزهرة جبر رئيساً، ميثم محمد علي نائباً للرئيس، محمد جاسم محمد أميناً للسر، وعبد الأمير هويدي أميناً مالياً، بينما توزعت العضوية على كل من سعد مشاوي ذياب، صلاح حسن تركي، ماجد ترتيت، حسين مطر، وعلي عبد الحسين.