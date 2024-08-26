الأولمبية العراقية تسند خبيراً رياضياً إسبانياً بفريق عمل تحضيراً لبطولة لوس أنجلوس

شفق نيوز/ شكلت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية فريق "العمل الأولمبي" والمكون من ستة أشخاص للعمل مع الخبير الإسباني اكناسي فابركاس وذلك لوضع الخطط والبرامج لإعداد الرياضيين الموهوبين تحضيراً لدورة الألعاب الأولمبية لوس جلوس 2028.

‏وتألفت الأسماء من هيثم عبد الحميد الأمين العام للجنة الاولمبية، وسرمد عبد الإله الأمين المالي للجنة الاولمبية، وجعفر صالح مهدي المستشار الإعلامي لرئيس اللجنة الاولمبية، وطارق رزوقي حسن أستاذ الجامعي، وأحمد ثامر محسن أستاذ جامعي، واللاعب الدولي السابق هوار ملا محمد.

وكانت اللجنة الأولمبية العراقية وضعت ثقتها الكاملة بالخبير الإسباني اكناسي فابركاس، ومنحته الضوء الأخضر للعمل بصفة مدير تنفيذي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعها المكتب التنفيذي وصادقت عليها الجمعية العامة لغرض إعداد اللاعبين الموهوبين بالشكل الأمثل في جميع الاستحقاقات الآسيوية والقارية.