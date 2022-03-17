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الأولمبية العراقية تدعو الفيفا والآسيوي لإحترام منطق "التنافس العادل"

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-17T05:02:48+0000
الأولمبية العراقية تدعو الفيفا والآسيوي لإحترام منطق "التنافس العادل"

شفق نيوز/ ابدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الخميس، استغرابها تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والآسيوي عن إحتضان العاصمة بغداد لمباراة العراق والامارات.

وقالت اللجنة في بيان رسمي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تستغرب حيال تراجع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والاتحاد الآسيوي للعبة عن إقامة مباراة منتخبنا الوطني بكرة القدم مع شقيقه الاماراتي في الرابع والعشرين من آذار الجاري، من ملعب المدينة في العاصمة بغداد الى ملعب محايد.

ودعت اللجنة الأولمبية، الفيفا والاتحاد الآسيوي الى إنصاف الكرة العراقية وإحترام منطق التنافس العادل والسماح للمنتخبات الكروية العراقية بخوض مبارياتها الرسمية على ملاعب عموم البلاد، بالنظر لاستقرار الموقف الأمني وإستتبابه بالقياس لما يجري في الكثير من بلدان المعمورة التي تحتضن ملاعبها مباريات منتخباتها.

وكان الاتحادان الدولي "فيفا" والآسيوي لكرة القدم سمحا باقامة مباراة منتخبي العراق والامارات في العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من شهر آذار الجاري والتي تندرج في سياق منافسات المجموعة الآسيوية التصفوية الأولى المؤهلة لمونديال الدوحة 2022 قبل ان يتراجعا عن ذلك برسالة رسمية أبرقاها قبل ساعات الى الاتحاد العراقي لكرة القدم.

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