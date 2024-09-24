الأولمبية العراقية تدعو اتحاد الكرة لعدم التعامل مع "إدارة الزوراء المنحلة" (وثيقة)

شفق نيوز/ ألزمت اللجنة الأولمبية العراقية، اتحاد كرة القدم بعدم التعامل مع ادارة نادي الزوراء (المنحلة) في جميع الاجتماعات والأمور التنظيمية الخاصة بدوري نجوم العراق.

وبعثت الاولمبية بكتاب رسمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، تدعو فيه اتحاد الكرة بعدم التعامل رسمياً مع الإدارة التي يرأسها فلاح حسن كونها ادارة منحلة".

وأوضحت في الكتاب ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم وجه الدعوة للإدارة المنحلة لحضور مراسم إجراء قرعة دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الجديد".

وعدت الاولمبية تصرف الاتحاد مخالفة للقوانين المتبعة، خصوصاً قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986.

ودعت اتحاد الكرة لعدم التعامل مع الإدارة المنحلة والتعامل مع الادارة المؤقتة التي شكلتها الاولمبية.