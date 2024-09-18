الأولمبية العراقية تحلّ إدارة نادي القاسم وتسمي أخرى مؤقتة

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الأربعاء، عن حلّ الهيئة الإدارية لنادي القاسم وتسمية هيئة مؤقتة تقود النادي لثلاثة أشهر مقبلة.

وتألفت الهيئة المؤقتة من فلاح مجيد حسون رئيساً للهيئة الإدارية المؤقتة، وحيدر حسن كاظم نائباً للرئيس، وخالد شاكر حسين أميناً للسر، وعلي تركي كتاب أميناً مالياً، وثلاثة أعضاء هم علي حسين محمد، وقحطان عدنان هلال، ووعد حمزة طراد.

‏وجاء حل إدارة نادي القاسم بعد قرار اللجنة التحقيق التي أوصت بذلك لوجود مخالفات في النادي وحسب اللوائح والقوانين الرياضية.