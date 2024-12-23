الأولمبية العراقية تحلّ إدارة نادي الصناعة وتشكل مؤقتة برئاسة حيدر ناصر

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، عن حلّ الهيئة الإدارية لنادي الصناعة وتعيين هيئة مؤقتة لإدارة عمل النادي.

وذكرت الأولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها شكلت هيئة مؤقتة تقوم بإدارة النادي لثلاثة أشهر لحين إجراء انتخابات الهيئة العامة لانتخاب إدارة جديدة لأربع سنوات مقبلة.

وتألفت الهيئة المؤقتة من حيدر ناصر طاهر رئيساً مؤقتاً، وناصر كاظم جبر نائباً للرئيس، وعدنان قاسم عبد الله أميناً للسر، ورياض خليل خماس أميناً مالياً، والعضوين عمر سعيد جبار، ورياض عباس جبر.

وألزمت اللجنة الأولمبية الهيئة الإدارة المؤقتة بإدارة النادي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجرى بعدها الانتخابات الرسمية.