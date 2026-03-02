الأولمبية العراقية تحل إدارة القاسم وتشكل هيئة مؤقتة برئاسة الكعبي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الاثنين، تشكل هيئة إدارية مؤقتة لنادي القاسم الرياضي لكرة القدم برئاسة حسين الكعبي الرئيس الأسبق للنادي.

وتألفت الهيئة من ‏حسين علي حسين رئيساً للنادي، وعلي حاجم حمزة نائباً للرئيس، وعلي جاسم عبد أميناً للسر، ونوف سلمان حمود أميناً مالياً، إضافة إلى الأعضاء كل من: حسام ناصر حسين، وميثم حامد مراد، وصفاء فالح سايب، وعلي مجيد عليوي ومصطفى كامل عطشان.

وكانت اللجنة الأولمبية العراقية حلت الإدارة لثبوت مخالفتها في إجراء انتخاباتها الأخيرة.

وألزمت اللجنة الأولمبية‏ الهيئة المؤقتة لإدارة نادي القاسم إجراء الانتخابات الرسمية خلال ثلاثة أشهر المقبلة لاختيار الهيئة الإدارية للنادي لأربع سنوات مقبلة.

ويحتل فريق نادي القاسم المركز الأخير بنقطتين بعد انتهاء الجولة 20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.