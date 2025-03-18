الأولمبية العراقية تحل الهيئة الإدارية لنادي القاسم.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، حل الهيئة الإدارية لنادي القاسم استناداً إلى الصلاحيات المخولة لها وبموجب القانون وقرار المكتب التنفيذي.

وجاء هذا القرار بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة للإدارة السابقة مما استدعى تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لإدارة شؤون النادي خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لوثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، فإن الهيئة الإدارية المؤقتة تألفت من رسول جاسم عبادي رئيساً للهيئة المؤقتة ومحمد عجيل سربوت نائباً للرئيس وحسن عزيز حمزة أميناً للسر ومهدي عبيد عبيس أميناً مالياً إضافة إلى الأعضاء أحمد فالح مهدي ونجاح حميد كاظم وراسم حامد مراد وصفاء فالح سايب وحيدر ناظم رويش.