الأولمبية العراقية تحلّ الهيئة المؤقتة الثالثة لنادي الطلبة وتسمي "رابعة وأخيرة"

شفق نيوز/ قررت اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الأربعاء، حل الهيئة المؤقتة الثالثة لنادي الطلبة بعد انتهاء فترتها المحددة بثلاثة أشهر، وشكلت هيئة رابعة قالت إنها "الاخيرة".

وأوضح النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية سمير الموسوي لوكالة شفق نيوز، أن "الاولمبية ارتأت إجراء انتخابات لاختيار المكتب التنفيذي الرسمي للنادي لمدة أربع سنوات لكن الإدارة التمست إجراء انتخابات مؤقتة رابعة لانشغال فريقها بدوري نجوم العراق لكرة القدم".

واضاف ان "اللجنة الاولمبية اكدت بان اللجنة المؤقتة الرابعة ستكون الاخيرة ولن تشكل لجنة مؤقتة لاحقاً حسب الاتفاق بين الطرفين".

وشكلت اللجنة الاولمبية العراقية اليوم الأربعاء، هيئة أخرى رابعة يستمر عملها 3 أشهر فقط، تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة للنادي تألفت من صلاح الفتلاوي (الرئيس) وصباح قاسم (عضو) وعمار خليل (عضو) وإيمان صبيح (عضو) وثريا نجم (عضو) وخلف كريم (أمين سر).