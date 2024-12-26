الأولمبية العراقية تحث الجماهير على البقاء في الكويت

شفق نيوز/ أطلق رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، يوم الخميس، حملة تشجيعية كبرى قبل المباراة الحاسمة للمنتخب العراقي أمام نظيره السعودي ووجّه رسالة للاعبين.

وطالب مفتن، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، الجماهير العراقية بالبقاء في الشقيقة الكويت ومواصلة تشجيع المنتخب العراقي في مباراته الأخيرة التي ستجمعه بالمنتخب السعودي الشقيق.

وحث مفتن العراقيين لمواصلة زخم المؤازرة الجماهيرية المفترضة مبيناً إن "الفرصة مازالت قائمة لبلوغ نصف نهائي البطولة".

وأوعز مفتن لملاكات اللجنة الأولمبية الاعلامية بتأمين عشرات الآلاف من الأعلام والأوشحة والقبعات لتوزيعها بين العراقيين المتواجدين في الشقيقة الكويت، لافتاً الى طبيعة الفرد العراقي وعزيمته وإصراره كلها تتضح في المواقف الصعبة وسيتجلّى ذلك باذن الله السبت المقبل، يداً بيد، سواء فوق عشب الملعب أو مدرجاته.

وفي سياق ذي صلة وجّه رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن رسالة موجزة لأبنائه اللاعبين، داعياً إياهم لطيّ صفحة الخسارة الأخيرة من البحرين، والتهيؤ الفني والنفسي للمباراة الأخيرة في المرحلة التصفوية باستحضار الروح العراقية الوطنية وإستذكار المنجزات الكروية الكبيرة التي تأطر بها التأريخ الكروي العراقي المعروف خليجياً وعربياً وقارياً.

وأبدى مدربون عراقيون استغرابهم من عدم استقرار مدرب منتخب العراق لكرة القدم، خيسوس كاساس، على تشكيلة ثابتة بعد مرور أكثر من سنتين على قيادته للفريق، مما انعكس سلباً على أداء المنتخب.

وأكدوا، في أحاديث لوكالة شفق نيوز، أن هذه "اللامبالاة" بالتشكيلة الثابتة ساهمت في ظهور الفريق بمستوى "هزيل"، خاصة بعد خسارته أمام البحرين بهدفين دون مقابل في خليجي 26، محذرين، أنه في حال بقاء هذا الأداء على حاله لخطوط المنتخب، سيما الدفاع والوسط، أمام السعودية في مباراته المقبلة، فإن خروج العراق من البطولة سيكون مؤكدًا.

وخاض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، وحدةً تدريبيةً في ملعب نادي الكويت تحضيراً لمواجهة السعودية في اختتام منافسات المجموعة الثانية لكأس خليجي 26.

وتحدد هذه المنافسات المُتأهل عن المجموعة الثانية إلى جانب منتخب البحرين الذي ضمن تأهله المُباشر إلى الدور الثاني قبل مواجهته منتخب اليمن.