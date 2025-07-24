الأولمبية العراقية تتسلم تفويضاً من الاتحاد الدولي للسلة لإدارة شؤونه والتحضير للانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أعلن الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، هيثم عبد الحميد، يوم الخميس، أن اللجنة تسلمت إشعاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، يتضمن دعمه واعترافه الكامل لقرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ويخول اللجنة صلاحية تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الشؤون الإدارية لاتحاد كرة السلة العراقي والتحضير لانتخابات إدارة جديدة.

وأوضح عبد الحميد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة الأولمبية ماضية في تنفيذ قرار مركز التسوية والتحكيم، التزاماً بالقوانين الرياضية الوطنية واللوائح الدولية وحرصاً منها على ترسيخ الاستقرار الإداري في الرياضة العراقية"، مؤكداً أن "الخطوة تهدف إلى إعادة تنظيم شؤون الاتحاد وضمان إدارة قانونية وشفافة في المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "الاتحاد الدولي أبدى ترحيبه بالإجراءات الجادة التي اتخذتها اللجنة الأولمبية لتنفيذ القرار"، مثنياً على "الجهود المبذولة لتصحيح المسارات الإدارية بما يتوافق مع الأنظمة الدولية المعتمد".

ويأتي هذا التطور تتويجاً لسلسلة من الإجراءات القانونية التي جرت خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بشأن أوضاع اتحاد كرة السلة، ما استدعى تدخلاً تنظيمياً يهدف إلى ضمان استمرارية العمل الرياضي وفق الأطر القانونية السليمة.