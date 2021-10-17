الأولمبية العراقية تبرم اتفاقاً مع الصين لتطوير مهارات الرياضيين العراقيين

شفق نيوز/ اعلن رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، يوم الاحد، عن إبرام اتفاق لاستقدام ملاكات تدريبية صينية من مختلف الألعاب الرياضية لتطوير مهارات الرياضيين العراقيين.

وقال حمودي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال استقباله نائب السفير الصيني لدى العراق جيان فانغينيغ، انه "تم الاتفاق على استقدام ملاكات تدريبية على مستوى عالٍ من جمهورية الصين للإشراف على تطوير مهارات الرياضيين والرياضيات العراقيين في الاتحادات الوطنية".

وبين ان الهدف من ذلك هو إعداد الرياضيين العراقيين لتحقيق إنجازات كبيرة ومتميزة في المحافل الخارجية المقبلة وأهمها دورة الألعاب الآسيوية هانزو 2022، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بدوره أكد نائب السفير الصيني دعمه الكامل للرياضيين العراقيين واستعداد بلاده التام لاستضافتهم في الفترة المقبلة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، فضلاً عن تدريب الملاكات الادارية والفنية الأمر الذي سيعود بالنفع على تطور الرياضة العراقية في المستقبل القريب.