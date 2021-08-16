الأولمبية العراقية تبدأ برنامجها الإعدادي لأولمبياد باريس

شفق نيوز / بدأت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الاثنين، برنامجها الإعدادي للاتحادات الفردية استعداداً لأولمبياد باريس 2024، فيما أشارت إلى أن الاهتمام بالألعاب الفردية أصبح أمراً واقعاً لا خياراً متاحاً.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، بعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية للألعاب الفردية، وبحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

وكرس الاجتماع، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، لمناقشة المشاركة العراقية، بشكل مبكر، في أولمبياد باريس 2024.

وقال حمودي، بحسب البيان، إن "العمل في هذه الدورة الانتخابية سينطوي على إشراك جميع الجهود الخيرة من أجل تحقيق فعلي لنتائج أفضل في المشاركة العراقية في الأولمبياد المقبل"، مشيراً إلى أن "لقاء اليوم ستلحقه لقاءات أخرى لوضع خطة متكاملة للمشاركة الأولمبية العراقية في أولمبياد باريس 2024".

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية العراقية أن "الاهتمام بالألعاب الفردية أصبح فرض واقع وليس خياراً متاحاً اذا ما أردنا تحقيق وسام أولمبي في باريس".