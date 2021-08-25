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الأولمبية العراقية تبحث تحضيرات آسياد هانزو

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-25T15:49:09+0000
الأولمبية العراقية تبحث تحضيرات آسياد هانزو

شفق نيوز/ التقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي، اليوم الأربعاء، عددًا من رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية التي من المؤمل مشاركتها في آسياد هانزو 2022.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حمودي، استمع لما طرحته الاتحادات ومتطلبات إعداد الرياضيين العراقيين التي قدمها رؤساء الاتحادات أو من مثلهم في الاجتماع.

وبيّن حمودي، أن اللجنة الأولمبية، تأمل مشاركة فاعلة، ومنافسة على المستوى القاري ولا تريد أن يكون الحضور الأولمبي العراقي تكميليًا، مبينًا أن التنافس الجاد في الآسياد يشكّل أولى خطوات السعي للحصول على وسام ننتظره جميعًا في باريس 2024.

وطالب حمودي، رؤساء الاتحادات بتقديم مناهجهم الفنية والتدريبية واعدا بتذليل ما يعترض مراحل إعداد الرياضيين، وحصر المشاركة بأفضل الرياضيين سعيًا لمشاركة نوعية تحقق للرياضة العراقية مراكز تليق بها في آسياد هانزو 2022.

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