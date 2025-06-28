الأولمبية العراقية: الاتحادات لم تتسلم تمويلها منذ 13 شهراً ونطالب السوداني بالتدخل

شفق نيوز – بغداد

أكدت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، يوم السبت، أن الاتحادات الرياضية لم تتسلم تمويلها المالي منذ 13 شهراً، مشيرة إلى أن نقص تمويل يؤثر على المشاركة الخارجية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقدت اجتماعاً اعتيادياً لأعضاء الجمعية العمومية الخاصة بها في العاصمة بغداد، حيث جرى خلاله مناقشة جوانب مهمة تتعلق بتطوير الاتحادات الرياضية ودعمها عبر مشروع "البطل الأولمبي"، الذي يهدف إلى النهوض بالرياضة في البلاد.

من جانبه، ناشد رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتوجيه وزارة المالية لإطلاق الموازنات المالية الخاصة بالاتحادات الرياضية العراقية، لتمكينها من العمل الفعلي وفق الخطط المرسومة وتحقيق الإنجازات في المشاركات الخارجية بعد تطور أنشطتها الداخلية.

وأضاف مفتن، أن "الاتحادات لم تتسلم تخصيصاتها المالية منذ 13 شهراً، ما ترك أثراً سلبياً كبيراً على استعدادات فرقها للاستحقاقات الدولية وأنشطتها المحلية".

وأشار إلى أن "العراق مقبل على بطولات ودورات مهمة جداً، الأمر الذي يتطلب استعداداً مسبقاً لا يمكن تحقيقه من دون توفير الدعم المالي اللازم"، لافتاً إلى "وجود 45 اتحاداً بحاجة إلى تمويل لتطوير أدائها الرياضي".

وأوضح مفتن، أن "اللجنة الأولمبية تسعى إلى معالجة هذا الملف الحيوي"، مشدداً على أنه "بعد تسلّم الاتحادات لميزانياتها ستتم مطالبتها بتحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية محددة، وأنه لن يجامل المقصرين بهذا الجانب".

كما أبدى استغرابه من عدم التزام أحد الاتحادات بإدراج محكمة التسوية والتحكيم ضمن نظامه الأساسي، رغم أن المحكمة تُعد أداة قانونية مهمة تخدم الرياضيين والمؤسسات الرياضية عند تعرضهم للغبن، معتبراً أن اتحاد الكرة كان من الأولى به أن يكون من أول الداعين لإدراج المحكمة ضمن نظامه لما يمتلكه من أنشطة وفعاليات متنوعة.