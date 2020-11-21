الأولمبية الدولية تؤكد لرعد حمودي اعترافها به: لا إيقاف للأنشطة الرياضية

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي، يوم السبت، استمرار الأنشطة الرياضية في العراق وعدم تأثرها بقرار الاولمبية الدولية بعد الاعتراف بنتائج انتخابات نظيرتها العراقية.

وذكر اعلام اللجنة الاولمبية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "في اتصال هاتفي للجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي مع رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي، أبلغته، بعدم وجود أي إيقاف رياضي على اللجنة الاولمبية العراقية وانما ايقاف تمويل المالي والانشطة المالية، وليس كما ورد على لسان البعض بأن هناك عقوبة إيقاف للرياضة".

وأكدت الأولمبية الدولية على إلزام تنفيذ رسالتها المرسلة هذا اليوم ، في ما يتعلق، بعدم شرعية الانتخابات التي أقيمت في 14 تشرين الثاني الحالي، وإبعاد المخالفين لقراراتها عن العمل في اللجنة الاولمبية العراقية، وتجاوز الخروقات التي رافقت الانتخابات الملغاة بشكل سريع ومنسجم مع الميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ولجنة الأخلاقيات فيها والنظام الداخلي للجنة، من أجل انبثاق مكتب تنفيذي قانوني تعترف به اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي ليتسنى للأولمبية الدولية اطلاق الدعم الدولي مجددا لأنشطة اللجنة".

واشار البيان إلى ان اللجنة الاولمبية الدولية مستمرة بدعم الرياضيين العراقيين بمشاركاتهم وخاصة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠، لافتا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية معترفة برعد حمودي كرئيس لإدارة العمل اليومي للجنة الاولمبية العراقية حتى يتصلح الوضع القائم للجنة الاولمبية العراقية".

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية، الاعتراف بانتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة والتي فاز برئاستها سرمد عبد الاله على حساب الرئيس السابق رعد حمودي.

جاء ذلك في رسالة مطولة وجهتها الى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والنائب ديار برواري رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي.

وعزت الأولمبية الدولية في الرسالة، سبب إلغائها نتائج الانتخابات الى وجود خروقات في الميثاق الأولمبي في سبع نقاط.

ووفقا للرسالة فإن رعد حمودي سيعود لإدارة شؤون الأولمبية العراقية مؤقتاً حتى حسم القضية بشكل كامل.

وطمأنت الأولمبية الدولية الرياضيين العراقيين بأن مشاركتهم في أولمبياد طوكيو ستكون معتمدة وحاضرة ولن تتأثر بإلغاء الإنتخابات الأخيرة.

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في يوم السبت الموافق (14 من شهر تشرين الثاني)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس.

وتمكن عبد الاله من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16 صوتاً.

كما أفرزت الانتخابات فوز اياد نجف بمنصب النائب الاول، و سلام عواد لمنصب النائب الثاني و صباح حسن لمنصب النائب الثالث.

وجرت الانتخابات عصر اليوم في أحد فنادق العاصمة بغداد، وبحضور الهيئة العامة للجنة الاولمبية، حيث تخلل وقائع الانتخابات اتهامات واستبعاد لعدد من المرشحين.