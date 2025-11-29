الأولمبية الدولية تؤكد استمرار دعمها المالي للعراق عبر برامج التضامن

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، يوم السبت، عن استلام كتاب رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد دعمها المالي للأولمبية العراقية.

وأكدت الاولمبية الدولية في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، أن "الدعم المالي المقدم الى اللجنة الاولمبية العراقية عبر برامج التضامن الأولمبي مستمر ولن ينقطع".

وبينت أن "هذا التأكيد يأتي في إطار حرص اللجنة الأولمبية الدولية على دعم الاتحادات الوطنية وتعزيز برامج تطوير الرياضيين والبنى التحتية الرياضية في العراق، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الأولمبية العراقية واستدامة مشاريعها الفنية والإدارية".