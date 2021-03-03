الأولمبية الدولية تعطي ضوءاً اخضر لمشاركة العراق في اولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على مشاركة العراق في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2021.

جاء ذلك في رسالة رسمية تلقتها الهيئة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق.

وأشارت الأولمبية الدولية الى توجيهاتها السابقة "بانه لم تكن مشاركة العراق ممكنة من دون (الشروع) بحل الوضع الاولمبي العراقي العالق عبر الخطوات التي بدأتها اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق".

وأكدت الأولمبية الدولية في رسالتها الأخيرة المعنونة الى الدكتور أكرم نعيم عطوان بان اللجنة المؤقتة بإمكانها التواصل مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكية 2020 عبر مدير العلاقات في الأولمبية العراقية هيثم عبدالحميد الشمري، ومن خلال العنوان البريد الرسمي.

كما اكدت أيضاً على شرعية الوضع الحالي لعمل اللجنة المؤقتة ولحين انبثاق مكتب تنفيذي جديد لموعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر ان الرسالة وردت ممهورة بتوقيع جيروم بويفي رئيس العلاقات المؤسساتية والحوكمة ودائرة العلاقات في اللجنة الأولمبية الدولية.