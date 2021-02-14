الأولمبية الدولية تعتمد مقررات الجمعية العامة في اجتماعها الاستثنائي

شفق نيوز/ أبرقت اللجنة الأولمبية الدولية الى اللجنة الأولمبية العراقية مصادقتها على مقررات الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية والذي انعقد في العاشر من شهر شباط الجاري.

جاء ذلك في رسالة اللجنة الأولمبية الدولية المؤرخة في الثاني عشر من شباط الجاري والتي وافقت بها على تسمية اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق برئاسة أكرم نعيم عطوان وعضوية كل من قاسم محمد الخاقاني والدكتور آزاد حسن قادر.

وحددت اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، تعاملهما مع اللجنة المؤقتة حصراً خلال المرحلة المقبلة ولحين إنتهاء مهامها في الأول من نيسان المقبل.

ووردت الرسالة ممهورة بتوقيع جيمس مكلاود مدير التضامن الاولمبي والعلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية، وحسين المسلم المدير العام والفني للمجلس الأولمبي الآسيوي.