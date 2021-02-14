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الأولمبية الدولية تعتمد مقررات الجمعية العامة في اجتماعها الاستثنائي

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-14T17:38:58+0000
الأولمبية الدولية تعتمد مقررات الجمعية العامة في اجتماعها الاستثنائي

شفق نيوز/ أبرقت اللجنة الأولمبية الدولية الى اللجنة الأولمبية العراقية مصادقتها على مقررات الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية والذي انعقد في العاشر من شهر شباط الجاري.

جاء ذلك في رسالة اللجنة الأولمبية الدولية المؤرخة في الثاني عشر من شباط الجاري والتي وافقت بها على تسمية اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق برئاسة أكرم نعيم عطوان وعضوية كل من قاسم محمد الخاقاني والدكتور آزاد حسن قادر.

وحددت اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، تعاملهما مع اللجنة المؤقتة حصراً خلال المرحلة المقبلة ولحين إنتهاء مهامها في الأول من نيسان المقبل.

ووردت الرسالة ممهورة بتوقيع جيمس مكلاود مدير التضامن الاولمبي والعلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية، وحسين المسلم المدير العام والفني للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في (14 من شهر تشرين الثاني الماضي)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس، بعد أن تمكن من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16 صوتاً، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت تلك النتائج لوجود خروقات في الميثاق الأولمبي.

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