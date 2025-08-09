"الأولمبية الدولية" تصادق على النظام الداخلي لمركز التسوية والتحكيم العراقي

شفق نيوز- بغداد

صادقت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم السبت، رسمياً على التعديلات الخاصة بالنظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وذلك خلال اجتماعها الاعتيادي المنعقد في الثامن والعشرين من حزيران الماضي.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تسلُّمها خطاباً رسمياً من اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ الخامس من آب الجاري، صادر عن مدير العلاقات مع اللجان الأولمبية، جميس مكلود، "يؤكد المصادقة على التعديلات، والتزام اللجنة العراقية بالعمل وفق الميثاق الأولمبي، بما يعكس مستوى التعاون الإيجابي بين اللجنة الأولمبية العراقية واللجنة الأولمبية الدولية".

من جهته، أكد الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية، هيثم عبد الحميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التعديلات المصادق عليها شملت عدة جوانب مهمة، من أبرزها ما يتعلق بتركيبة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويعزز من استقلالية المركز وفعاليته".

وأضاف أن "اللجنة الاولمبية ستقوم بتعميم نسخة من رسالة المصادقة الرسمية على جميع الاتحادات والأندية الرياضية في العراق، لضمان الالتزام بالتعديلات وتطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في تطوير الحركة الأولمبية وتعزيز الشفافية والحكم القانون في إدارة الشأن الرياضي الوطني".