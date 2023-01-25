الأولمبية الدولية ترفع العقوبات عن الرياضيين الروس جزئياً

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الأربعاء، أن بإمكان رياضيي روسيا وروسيا البيضاء المشاركة في المنافسات الآسيوية، بينما تنظر في الخيارات المطروحة لعودتهم إلى المنافسات الدولية.

وقالت اللجنة في بيان تداولته وسائل الإعلام، إنها "رحبت وثمنت عرض المجلس الأولمبي الآسيوي لمنح هؤلاء الرياضيين فرصة المشاركة في البطولات الآسيوية".

وأشارت اللجنة إلى أن المجلس الأولمبي الآسيوي منح رياضيي البلدين فرصة المنافسة في آسيا.

وقد يشمل هذا التصفيات المؤهلة للأولمبياد، ولا يستطيع رياضيو روسيا وروسيا البيضاء من المنافسة في أوروبا نتيجة عدد من القيود على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتسعى اللجنة للسماح بمشاركة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء في أولمبياد باريس 2024 محايدين، ما قد يعني أنهم سينافسون تحت العلم الأولمبي، ولكن لم يتضح بعد كيف سيتمكنون من التأهل.

ومنذ أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير، منعت اتحادات رياضية عديدة رياضيين وفرقا روسية من المشاركة في منافساتها، بينما فسخت شركات عقود رعاية معهم احتجاجا على الحرب.

وبعدما أوصت اللجنة بإلغاء المنافسات التي كان من المقرر إقامتها في روسيا أو تغيير مقرها ومنع رياضيي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في المنافسات تحت علم محايد، قالت أمس الثلاثاء: "لا ينبغي منع أي رياضي من المنافسة بسبب جواز سفره".

وأضافت أن هناك حاجة لدراسة سبل عودتهم للمنافسة "في ظل شروط صارمة".