الأولمبية الدولية ترفض انضمام تطبيعية إتحاد الكرة للجمعية العامة للأولمبية العراقية

شفق نيوز/ رفضت اللجنة الأولمبية الدولية طلباً تقدمت به اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق بالسماح بتمثيل اللجنة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي في الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

أعلن ذلك اليوم الجمعة حسين علي حسين مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وأوضح حسين أن الأولمبية الدولية أشعرت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق بعدم السماح بتمثيل تطبيعية إتحاد الكرة في عضوية الجمعية العامة مبررة ذلك بأنها (هيئة تطبيعية) وليس إتحاد منتخب.

ولفت حسين الى ان اللجنة المؤقتة لادارة العمل الأولمبي في العراق كانت خاطبت الأولمبية الدولية بصدد الموضوع بناءً على طلب تقدمت به تطبيعية إتحاد الكرة.

وختم مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية تصريحه قائلاً إن وضع تمثيل إتحاد الكرة سيبقى على حاله لحين إجراء الانتخابات في الاتحاد وانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

يشار الى ان إجابة الأولمبية الدولية وردت موقعة باسم جيروم بويفي رئيس العلاقات المؤسساتية والحوكمة في اللجنة الأولمبية الدولية.