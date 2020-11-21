الأولمبية الدولية ترفض الإعتراف بفوز عبد الإله وتعيد حمودي ممثلاً رسمياً

شفق نيوز/ رفضت اللجنة الأولمبية الدولية، الاعتراف بإنتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة والتي فاز برئاستها سرمد عبد الاله على حساب الرئيس السابق رعد حمودي.

جاء ذلك في رسالة مطولة وجهتها الى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والنائب ديار برواري رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي.

وعزت الأولمبية الدولية في الرسالة التي اطلعت على نسخة منها وكالة شفق نيوز، سبب الغائها نتائج الانتخابات الى وجود خروقات في الميثاق الأولمبي في سبع نقاط.

و وفقا للرسالة فإن رعد حمودي سيعود لإدارة شؤون الأولمبية العراقية مؤقتاً حتى حسم القضية بشكل كامل.

وطمأنت الأولمبية الدولية الرياضيين العراقيين بأن مشاركتهم في أولمبياد طوكيو ستكون معتمدة وحاضرة ولن تتأثر بإلغاء الإنتخابات الأخيرة.

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في يوم السبت الموافق (14 من شهر تشرين الثاني)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس.

وتمكن عبد الاله من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16.

كما افرزت الانتخابات فوز اياد نجف بمنصب النائب الاول، و سلام عواد لمنصب النائب الثاني و صباح حسن لمنصب النائب الثالث.

وجرت الانتخابات عصر اليوم في أحد فنادق العاصمة بغداد، وبحضور الهيئة العامة للجنة الاولمبية، حيث تخلل وقائع الانتخابات اتهامات واستبعاد لعدد من المرشحين.