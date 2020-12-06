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الأولمبية الدولية تبلغ "حمودي" بموعد اجتماع يناقش إلغاء نتائج الانتخابات

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-06T13:18:33+0000
الأولمبية الدولية تبلغ "حمودي" بموعد اجتماع يناقش إلغاء نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ حددت اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي يوم الخامس عشر من شهر كانون الأول الجاري موعداَ للاجتماع مع السيد رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وذكر بيان لإعلام اللجنة الأولمبية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان حمودي تلقى أمس السبت رسالة من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، أشارت إلى ان اللقاء سيجري على هامش مؤتمر المجلس الأولمبي الآسيوي الذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة ( ١٤ - ١٦ ) من هذا الشهر.

وأضاف البيان، أنه ستجري خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المطلوبة اللاحقة لقرار المكتب التنفيذي للأولمبية الدولية، المتضمن إلغاء نتائج المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للأولمبية العراقية والذي أقيم في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي.

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