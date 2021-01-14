الأولمبية الدولية تبرق إلى حمودي ودرجال لإصلاح الوضع الأولمبي العراقي

شفق نيوز/ أبرقت الأولمبية الدولية، يوم الخميس، رسالة إلى رئيس اللجنة العراقية رعد حمودي ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإصلاح الوضع الأولمبي العراقي.

وجاء في نص الرسالة التي ارسلت الى الرئيس المنتهية ولايته للجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، والوزير عدنان درجال، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نشكركم على استلامنا رسالتكم المؤرخة في 5 يناير 2021 لإبلاغنا بالخطوات التي تم اقتراحها ومناقشتها خلال الاجتماع التشاوري غير الرسمي الذي تم عقده مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في 4 يناير، من أجل المضي قدمًا ومعالجة الوضع الحالي من خلال تنظيم انتخابات جديدة بما يتفق بدقة مع نظام اللجنة الاولمبية العراقي والقواعد المعمول بها".

وأضافت "نفهم من رسالة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في 11 يناير 2021 أنه سيتم عقد جمعية عامة غير عادية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ، بما فيها الأعضاء الاساسيين للجنة الاولمبية العراقية (أي الاتحادات الرياضية الأولمبية) ، وستعقد رسميًا في 10 فبراير 2021 ، لمراجعة مختلف الخطوات المقترحة في رسالتك وتأكيدها رسميًا".

وتابعت "نحن نفهم على وجه الخصوص أن هذه الجمعية العامة غير العادية ستقرر تعيين لجنة مؤقتة من ثلاثة أعضاء ولجنة انتخابية مستقلة جديدة (يجب أن تتكون من سبعة أعضاء ، وفقًا للمادة 28 من النظام الأساسي للجنة الاولمبية العراقية)".

وشددت "نتطلع إلى تلقي تحديث وتقرير كاملين من اللجنة الأولمبية العراقية بعد هذه الجمعية العامة غير العادية في 10 فبراير 2021 ، بما في ذلك جميع القرارات الرسمية التي سيتم اتخاذها بشأن الخطوات المقترحة".

واعربت الاولمبية الدولية عن أملها بأن "تحضر جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية هذا الاجتماع المهم في يوم 10 فبراير 2021 لتأكيد الخطوات التالية والمضي قدمًا وفقًا لذلك من أجل الانتهاء من عملية انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية الجديدة في أقرب وقت ممكن ، وذلك لصالح الحركة الأولمبية والرياضيين في العراق".