سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأولمبية الدولية تبرق إلى حمودي ودرجال لإصلاح الوضع الأولمبي العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-14T17:06:58+0000
الأولمبية الدولية تبرق إلى حمودي ودرجال لإصلاح الوضع الأولمبي العراقي

شفق نيوز/ أبرقت الأولمبية الدولية، يوم الخميس، رسالة إلى رئيس اللجنة العراقية رعد حمودي ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لإصلاح الوضع الأولمبي العراقي.

وجاء في نص الرسالة التي ارسلت الى الرئيس المنتهية ولايته للجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، والوزير عدنان درجال، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نشكركم على استلامنا رسالتكم المؤرخة في 5 يناير 2021 لإبلاغنا بالخطوات التي تم اقتراحها ومناقشتها خلال الاجتماع التشاوري غير الرسمي الذي تم عقده مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في 4 يناير، من أجل المضي قدمًا ومعالجة الوضع الحالي من خلال تنظيم انتخابات جديدة بما يتفق بدقة مع نظام اللجنة الاولمبية العراقي والقواعد المعمول بها".

وأضافت "نفهم من رسالة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في 11 يناير 2021 أنه سيتم عقد جمعية عامة غير عادية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ، بما فيها الأعضاء الاساسيين للجنة الاولمبية العراقية (أي الاتحادات الرياضية الأولمبية) ، وستعقد رسميًا في 10 فبراير 2021  ، لمراجعة مختلف الخطوات المقترحة في رسالتك وتأكيدها رسميًا".  

وتابعت "نحن نفهم على وجه الخصوص أن هذه الجمعية العامة غير العادية ستقرر تعيين لجنة مؤقتة من ثلاثة أعضاء ولجنة انتخابية مستقلة جديدة (يجب أن تتكون من سبعة أعضاء ، وفقًا للمادة 28 من النظام الأساسي للجنة الاولمبية العراقية)".

وشددت "نتطلع إلى تلقي تحديث وتقرير كاملين من اللجنة الأولمبية العراقية بعد هذه الجمعية العامة غير العادية في 10 فبراير 2021 ، بما في ذلك جميع القرارات الرسمية التي سيتم اتخاذها بشأن الخطوات المقترحة".

واعربت الاولمبية الدولية عن أملها بأن "تحضر جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية هذا الاجتماع المهم في يوم  10 فبراير 2021 لتأكيد الخطوات التالية والمضي قدمًا وفقًا لذلك من أجل الانتهاء من عملية انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية الجديدة في أقرب وقت ممكن ، وذلك لصالح الحركة الأولمبية والرياضيين في العراق".

related

عبد الإله يخرج عن صمته ويرد على رسالة الاولمبية الدولية

Date: 2020-11-23 09:00:38
عبد الإله يخرج عن صمته ويرد على رسالة الاولمبية الدولية

رئيس اتحاد عراقي يكشف اسباب استقالته ويشن "هجوما لاذعا" على الوسط الرياضي

Date: 2021-01-14 09:52:06
رئيس اتحاد عراقي يكشف اسباب استقالته ويشن "هجوما لاذعا" على الوسط الرياضي

برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

Date: 2020-12-01 11:53:05
برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

معارضو حمودي يستنكرون "بيانات استفزازية" وعدم تسليم "المهام"

Date: 2020-12-07 14:49:00
معارضو حمودي يستنكرون "بيانات استفزازية" وعدم تسليم "المهام"

رعد حمودي يحذر من "هزات" تطيح برياضة العراق: لست متمسكا بالمنصب

Date: 2020-12-10 10:47:43
رعد حمودي يحذر من "هزات" تطيح برياضة العراق: لست متمسكا بالمنصب

خبير قانوني: الاولمبية أخطأت باستقدام قضاة عراقيين للإشراف على انتخاباتها

Date: 2020-11-24 15:45:15
خبير قانوني: الاولمبية أخطأت باستقدام قضاة عراقيين للإشراف على انتخاباتها

توافق بين حمودي وعبد الاله لحسم أزمة الأولمبية

Date: 2020-12-02 08:09:34
توافق بين حمودي وعبد الاله لحسم أزمة الأولمبية

اختفاء 726 مليون دينار من رصيد الأولمبية العراقية

Date: 2020-12-11 15:20:08
اختفاء 726 مليون دينار من رصيد الأولمبية العراقية