الأولمبيان العراقي والبحريني يصلان البصرة لخوض وديتين استعداداً لتصفيات آسيا

شفق نيوز- البصرة

من المقرر أن يصل المنتخبان الأولمبيان العراقي والبحريني، اليوم الخميس، إلى محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، لخوض مواجهتين وديتين يومي السبت والثلاثاء المقبلين، ضمن إطار التحضيرات لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

ووصل المنتخب الأولمبي العراقي إلى بغداد قادماً من تونس بعد رحلة تضمنت التوقف في العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم التوجه إلى بغداد، ليواصل بعدها رحلته إلى البصرة.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب الأولمبي البحريني سيصل إلى البصرة اليوم الخميس للدخول في معسكر قصير استعداداً لتصفيات كأس آسيا المقررة في شهر أيلول المقبل".

وأضاف الزاملي أن "المنتخب الأولمبي العراقي سيلاقي نظيره البحريني مرتين على ملعب البصرة الدولي، يومي السبت والثلاثاء المقبلين".

وأوضح، أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد الفرعي في البصرة، خصص ملاعب المدينة الرياضية لإجراء تدريبات الفريقين، فضلاً عن تأمين أماكن الإقامة والنقل وكافة المستلزمات اللوجستية.

ويستعد المنتخب الأولمبي العراقي لخوض تصفيات كأس آسيا، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات كمبوديا، وعمان، وباكستان، والتي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان المنتخب العراقي قد أنهى مؤخراً معسكراً تدريبياً في تونس، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام ناديين من الدوري التونسي الممتاز، خسر الأولى أمام شبيبة القيروان بهدفين مقابل هدف، وفاز في الثانية على الرياضي البنزرتي بهدفين دون رد، وأقيمت المباراتان على ملعب مجمع عين دراهم الرياضي.