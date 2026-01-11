الأوضاع الأمنية تغير المسار.. منتخب عراقي يلغي معسكر إيران

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس وفد المنتخب العراقي لكرة الصالات، فراس بحر العلوم، يوم الأحد، عن الغاء المعسكر التدريبي الذي كان مقرراً في إيران من يوم 12-17 من الشهر الحالي.

‏وقال فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر إلغاء المعسكر التدريبي الذي كان مقرراً في إيران والذي كان يتضمن مباراتين وديتين مع المنتخب الايراني والذي كان قد حدد بعد معسكر الكويت الحالي، بسبب توتر الوضع في ايران وعدم استقراره في الوقت الراهن.

وأضاف بحر العلوم، أن الاتحاد العراقي اتفق مع نظيره الكويتي تمديد المعسكر الحالي وإقامة مباراة ودية ثالثة إضافة للمباراتين الوديتين التي كان قد اتفقنا عليها سابقا، مشيراً إلى أن المنتخب العراقي سيواجه مساء اليوم المنتخب الكويتي في مباراة ودية ثانية استعداداً لبطولة كأس آسيا المقررة في اندونيسيا الشهر الحالي .

وتعادل منتخب العراق لكرة الصالات ونظيره الكويتي بنتيجة (2 - 2)، في المباراة الودية الأولى بينهما، مساء الجمعة، ضمن إطار التحضيرات لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في اندونيسيا نهاية الشهر الحالي.

الى ذلك، وصل مدرب حراس المرمى البرازيلي ريتشارد ثيودورو دو ناسيمنتو ، للانضمام الى الجهاز الفني لمنتخب كرة الصالات.

ويأتي انضمام ريتشارد في اطار تعزيز الطاقم الفني ، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، اذ سيتولى الاشراف على اعداد حراس المرمى ، ورفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، بما يسهم في تحقيق أفضل مستويات الأداء خلال بطولة نهائيات كاس اسيا التي ستقام في إندونيسيا نهاية الشهر الحالي.