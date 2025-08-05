الأوساط الرياضية تودع لاعباً عراقياً (صور)

شفق نيوز- أربيل

ودّعت الأوساط الرياضية في العراق، يوم الثلاثاء، اللاعب الدولي السابق والمعلق الرياضي شدراك يوسف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن صلاة الجنازة أقيمت على روحه في كاتدرائية مار يوخنّا المعمدان البطريركية في عنكاوا، بحضور ذويه ومحبيه وعدد من الرياضيين والإعلاميين.

ورحل شدراك يوسف بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً رياضياً كبيراً، فقد مثل منتخب العراق لكرة القدم في الفترة بين عامي 1965 و1973، وشارك في نهائيات كأس آسيا 1972، كما فاز بكأس العرب عامي 1964 و1966، وخاض 31 مباراة دولية سجل خلالها هدفين.