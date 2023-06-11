الأوروغواي تتوج بلقب كأس العالم تحت 20 عاماً

توج منتخب الأوروغواي بلقب كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™ عقب تغلبه على منتخب إيطاليا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

أحرز لوسيانو رودريغيز هدف الفوز الحاسم للأوروغواي بضربة رأس متقنة في الدقيقة 86.

وهذا هو اللقب الأول للأوروغواي في تاريخ البطولة.

وأنهى شباب أوروغواي بذلك احتكار منتخبات قارة أوروبا للقب في آخر أربع نسخ من البطولة إذ كان المنتخب البرازيلي هو آخر منتخب من أميركا الجنوبية يتوج باللقب وذلك في بطولة عام 2011 قبل أن تحرز منتخبات أوروبا الكأس أربع مرات متتالية عن طريق فرنسا عام 2013 وصربيا عام 2015 وإنكلترا عام 2017 ثم أوكرانيا عام 2019.