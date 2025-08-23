الأهلي بطلاً لكأس السوبر السعودي على حساب النصر

شفق نيوز- متابعة

توج نادي الاهلي لكرة القدم، يوم السبت بلقب كأس السوبر السعودي، بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح 5-3.

جرت المباراة عند الساعة الثالثة من بعد الظهر على ملعب هونغ كونغ الدولي الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل النصر اولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح كرستيانو رونالدو في الدقيقة 41 ، وفي الدقيقة 45+6 ادرك نادي الأهلي التعادل عن طريق كيسييه .

وفي الشوط الثاني، أضاف النصر هدفه الثاني عن طريق اللاعب بروزوفيتش في الدقيقة 82 ، وقبل نهاية وقت المباراة الاصلي بدقيقة (89) سجل الأهلي هدف التعديل عن طريق اللاعب روجير إيبانيز، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي 2-2، لتذهب المباراة مباشرة لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه 5-3.

وكان النصر وصل إلى النهائي على حساب الاتحاد، بينما فاز الأهلي على القادسية في المباراة الأخرى بنصف النهائي.

واصبح كرستيانو رونالدو، أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف مع 4 أندية مختلفة (النصر، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس) ومع منتخب البرتغال.