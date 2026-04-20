الأهلي السعودي يقصي فيسيل كوبي ويتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

شفق نيوز- جدة

تأهل فريق الأهلي السعودي، مساء اليوم الاثنين، إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه المثير 2-1 على ضيفه فيسيل كوبي الياباني في نصف نهائي البطولة.

وجرت المباراة بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب أديم ملعب الإنماء في مدينة جدة السعودية.

ورغم تقدم الفريق الياباني في الشوط الأول بهدف سجله يوشينوري موتو عند الدقيقة 31، إلا أن الأهلي قلب النتيجة في الشوط الثاني، حيث أدرك لاعبه البرازيلي غالينو التعادل عند الدقيقة 62، قبل أن يضيف الإنكليزي ايفان توني الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 70.