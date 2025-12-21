الأهلي السعودي يصل بغداد استعداداً لموجهة الشرطة آسيوياً

شفق نيوز – بغداد

وصل فريق نادي الأهلي السعودي إلى بغداد، عصر اليوم الأحد، استعداداً للقاء نظيره الشرطة العراقي يوم غد الاثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد نادي الشرطة لمواجهة ضيفه الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة، حيث ستقام المباراة على ملعب الزوراء الدولي، عند الساعة التاسعة والربع من مساء الغد، في مواجهة تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير العربية والآسيوية.

ونشر نادي الشرطة جدول التدريبات والمؤتمرات الصحفية والفنية استعداداً للمباراة، مبيّناً أن جميع الفعاليات ستُعقد على ملعب الزوراء، حيث يبدأ اليوم بالمؤتمر الفني عند الساعة السادسة مساءً، تليه في التوقيت نفسه حصة التدريب الرسمية لفريق الشرطة على أرضية الملعب.

ويُعقد المؤتمر الصحفي لفريق الأهلي السعودي عند الساعة السابعة مساءً، على أن تليه التدريبات الرسمية للفريق الضيف عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وفي الوقت ذاته، سيُعقد المؤتمر الصحفي لفريق الشرطة عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريق قبل مواجهة الأهلي السعودي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التحضيرات النهائية للمباراة في دوري أبطال آسيا، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، حيث يسعى الفريقان لتقديم أفضل أداء في هذه الجولة المهمة على ملعب الزوراء.