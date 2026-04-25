الأهلي السعودي يتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة

شفق نيوز- جدة

توج النادي الأهلي السعودي، يوم السبت، بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 بفوز مثير على ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف دون رد في المباراة الختامية.

المباراة جرت على أرض ملعب “الانماء” في جدة السعودية مساء اليوم، وبهذا الفوز عاد الأهلي ليتربع على قمة الكرة الآسيوية، مؤكداً حضوره القاري القوي.

وجاءت لحظة الحسم عبر المهاجم فراس البريكان، الذي اقتنص هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول، مستغلاً عرضية متقنة حولها ببراعة داخل الشباك، ليشعل المدرجات فرحاً ويمنح جماهير الأهلي ليلة تاريخية.

ونجح الأهلي السعودي في كسر طموح الفريق الياباني، ليحسم اللقب في توقيت قاتل ويضيف انجازاً جديداً الى سجله الذهبي، ويحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي.