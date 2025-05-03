الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه

شفق نيوز/ حقق فريق أهلي جدة السعودي، إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فريق كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0، يوم السبت، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب “الإنماء” بمدينة جدة السعودية،

وحصد النادي السعودي، بطولة دوري أبطال آسيا، التي انتظرها لمدة 40 عامًا، وذلك بعدما وصل إلى نهائي البطولة، قادماً من انتصار مثير في الكلاسيكو السعودي على الهلال بنتيجة 3-1، بينما تأهل بطل اليابان بعد فوزه على النصر 3-2 في نصف النهائي.

وفي الدقيقة 35 تمكن الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو من تسجيل الهدف الأول للأهلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لتشتعل المدرجات بالفرحة.

لم ينتظر الأهلي طويلًا لتعزيز النتيجة حيث نجح فرانك كيسيه في تسجيل الهدف الثاني برأسية مميزة في الدقيقة 42 مما زاد من تفاؤل الجماهير الحاضرة.

ومع انطلاق الشوط الثاني كان روبرتو فيرمينو قريبًا من إضافة الهدف الثالث للأهلي ولكن تسديدته مرت فوق المرمى في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 64 حاول أليوسكي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها أيضًا مرت فوق العارضة دون أن تغير نتيجة المباراة.