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الأنيق ينعى اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-05T05:14:39+0000
الأنيق ينعى اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق

شفق نيوز/ نعت الهيئة الادارية المؤقتة لنادي الطلبة وجماهير الانيق وفاة لاعب نادي الطلبة السابق حيدر عبد الرزاق الذي وافته المنية اليوم الأحد جراء تعرضه إلى اعتداء قبل أيام في بغداد.

وكان مصدر امني في بغداد قد افاد، يوم الثلاثاء 31 من شهر أيار، بتعرض اللاعب الدولي السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم حيدر عبد الرزاق، لاعتداء من مجهولين باحدى مناطق العاصمة.

وقال المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة أشخاص بعضهم مسلحين بأنابيب معدنية (بوري) هاجموا اللاعب حيدر عبد الرزاق في منطقة القادسية وسط بغداد"، مبيناً أن "سبب الاعتداء ما زال مجهولاً حتى الآن".

يشار إلى أن اللاعب حيدر عبد الرزاق كان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم الذي فاز بكأس آسيا عام 2007، كما أنه لعب للعديد من الفرق الكروية العراقية، واحترف في عدد من الفرق العربية.

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