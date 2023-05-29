الأنيق يخطف نقاط الذهب من النوارس في قمة الممتاز

شفق نيوز / خطف فريق الطلبة (الأنيق) ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه فريق الزوراء (النوارس) بهدف دون مقابل في مباراة ديربي بغداد، التي جرت مساء الاثنين، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف الطلبة الوحيد، في المباراة التي انطلقت صافرتها في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، على أرضية ملعب الشعب الدولي، اللاعب محمد جواد في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الطلبة رصيده للنقطة 53 بالمركز الرابع، بينما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة 57 بالمركز الثالث.

وقبل ذلك، تعادل نادي النجف لكرة القدم، مع ضيفه الحدود سلبياً من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 32 للدوري العراقي الممتاز.

في حين، حسم نادي نوروز لكرة القدم، ديربي إقليم كوردستان، بتغلبه على نادي دهوك بهدفين لهدف، بينما حقق نادي كربلاء فوزاً ثميناً على مضيفه الكهرباء بهدف نظيف، لحساب الجولة نفسها من الدوري الممتاز.