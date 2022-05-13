"الأنيق" يحتفظ بوصافة الدوري بفوز مهم على الصناعة ضمن منافسات الممتاز العراقي

شفق نيوز / اختتمت، اليوم الجمعة، مباريات الجولة 31 في دوري الكرة الممتاز بلقاء فريق الطلبة وضيفه الصناعة، والذي انتهى بفوز "الأنيق" بنتيجة 3-1.

وفي المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي، سجل الطلبة هدفه الاول عن طريق اللاعب محمد جواد في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، بينما أضاف زميله وكاع رمضان الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 28 من الشوط ذاته، لينتهي الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدفين دون مقابل للصناعة.

وفي الشوط الثاني قلص الصناعة الفارق بعد تسجيله هدفه الوحيد بالدقيقة 82 عن طريق ماجد جواد، ليعود الطلبة ويؤكد تفوقه بهدف ثالث عن طريق لاعبه محمد زامل في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ورفع الطلبة رصيده بعد فوز اليوم الى النقطة 59 محتفظاً بمركز الوصافة، بينما تجمد رصيد الصناعة عند النقطة 34 بالمركز الخامس عشر.