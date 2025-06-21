الأنيق يجتاز السفانة في ختام الجولة 36 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ خطف فريق الطلبة، مساء السبت، ثلاث نقاط مهمة من مضيفه فريق الميناء بعد فوزه بنتيجة 3-2 في ختام مباريات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت عند الساعة الـ9:30 مساءً على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة، انتهى شوطها الاول بتقدم فريق الطلبة بهدفين لهدف للميناء، سجل الميناء اولاً عن طريق المحترف كيسيندا رونسين، لكن الطلبة تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 19 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب لؤي العاني، وعاد نفس اللاعب لتسجيل هدف الطلبة الثاني في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني اضاف الطلبة هدفه الثالث في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب حبيب الوسلاتي، وتمكن الميناء من تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الثاني عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 77.

وشهد اللقاء طرد لاعب فريق الطلبة اوستن اموتو في الدقيقة 52 لتراكم البطاقات، ليكمل الطلبة اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذا الفوز رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 60 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 40 بالمركز 16 .