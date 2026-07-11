الإنكليز يصطدمون برفاق هالاند في قمة نارية لحجز بطاقة نصف نهائي المونديال

شفق نيوز- متابعة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي إنكلترا والنرويج، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، عند الساعة 12:00 منتصف ليل السبت/الأحد بتوقيت بغداد، لحسم إحدى بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من مواجهة الأرجنتين وسويسرا في المربع الذهبي للبطولة.

وكان المنتخب الإنكليزي قد بلغ الدور ربع النهائي بعد فوزه المثير على المكسيك بنتيجة (3-2) في دور الـ16، فيما تأهل المنتخب النرويجي عقب إقصائه البرازيل بالفوز (2-1).

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لكلا المنتخبين، إذ لا مجال للتعويض في الأدوار الإقصائية، وسط تطلع الطرفين إلى مواصلة المشوار نحو اللقب وخطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.