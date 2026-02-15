الأندية العراقية أمام ثلاث مواجهات حاسمة في البطولات الآسيوية والخليجية

شفق نيوز- بغداد

تستعد الأندية العراقية، يوم الأحد، لخوض ثلاث مباريات مهمة في البطولات الخارجية، الآسيوية والخليجية، خلال الأسبوع الحالي.

ويختتم نادي الشرطة مواجهاته في دوري أبطال آسيا للنخبة بملاقاة الدحيل القطري، يوم غدٍ الاثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، وتقام المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة الـ 9:15 مساءً بتوقيت العراق.

ويحتل الشرطة المركز الحادي عشر برصيد نقطتين، فيما يمتلك الدحيل 8 نقاط في المركز السابع.

وفي منافسات دوري أبطال آسيا 2، يحل نادي الزوراء ضيفاً على الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 من الشهر الجاري، وتقام المباراة على استاد زعبيل في دبي عند الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت بغداد.

وكان الزوراء قد حقق فوزاً صعباً على ضيفه الوصل بنتيجة 3-2، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب نادي الزوراء في بغداد، ضمن ذهاب دور الـ16 من البطولة لموسم 2025-2026.

وفي دوري أبطال الخليج للأندية، يلاقي فريق زاخو نظيره سترة البحريني، يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 من الشهر الجاري، ضمن نصف نهائي البطولة، وتقام المباراة على ملعب زاخو الدولي عند الساعة الـ 6:30 مساءً بتوقيت بغداد.

وكان زاخو قد تأهل إلى نصف النهائي، مساء الثلاثاء الماضي، رغم خسارته أمام مضيفه القادسية الكويتي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.