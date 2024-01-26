الأندية العراقية تواصل تعزيز فرقها خلال فترة الانتقالات الشتوية

شفق نيوز/ تواصل الأندية العراقية، تعزيز فرقها المشاركة في دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعزز لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف صفوف فريق نفط ميسان قادماً من نادي البنك الأهلي المصري، ليكون أحد عناصر فريق كرة نفط ميسان، لما تبقى من الموسم المقبل.

كما تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية، مع لاعب خط الدفاع الأرجنتيني (هوغو سيلفا) قادماً من نادي رويال باري البوليفي، لتعزيز صفوف الفريق في منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وكان من المقرر أن ينظم لاعب الوسط النيجيري "اموس داديت" إلى تدريبات الزوراء، لكن الاتفاق مشترط أن يكون تحت الاختبار، وقد أخفق اللاعب في الاختبار ليحزم حقيبته ويعود إلى بلاده بعد فشل الصفقة وعدم تولد القناعة للجهاز الفني للزوراء، وبالمقابل تعاقدت إدارة الزوراء مع اللاعب محمد رضا والذي وقع بشكل رسمي على كشوفات الزوراء قادما من القوة الجوية.

وتعاقدت إدارة نادي نوروز رسمياً مع اللاعب ستيفن بافور قادماً من نادي الكرخ لتمثيل كرة نوروز لما تبقى من الموسم الكروي 2023-2024.