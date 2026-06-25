الأندية العراقية تواصل تحركاتها في "الميركاتو".. شفق نيوز ترصد آخر الانتقالات

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق تحركاتها المكثفة في سوق الانتقالات الصيفية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، وسط سباق متسارع لتعزيز الصفوف والحفاظ على الركائز الأساسية، من خلال إبرام صفقات جديدة وتجديد عقود عدد من اللاعبين المؤثرين.

وعزز نادي القوة الجوية صفوفه بالتعاقد مع اللاعب الأردني سعد الروسان، في إطار سعيه لتدعيم تشكيلته قبل انطلاق الموسم، فيما شهدت سوق الانتقالات انتقال ميثم جبار إلى الشرطة قادماً من الزوراء، مقابل انتقال أمير صباح إلى الزوراء بعد نهاية مشواره مع الشرطة.

كما واصل نادي نوروز نشاطه في "الميركاتو" بإبرام صفقتين جديدتين تمثّلتا بالتعاقد مع مهدي كامل ومحمود الباعث، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.

وفي ملف التجديدات، جدد المهاجم باشنغ عبد الله عقده مع نادي دهوك لموسم إضافي، بينما مدّد المحترف شهاب الصالحي ارتباطه مع نادي ديالى ليستمر ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وعلى صعيد المغادرين، أعلن ماجد عبد الجبار رحيله عن نادي الموصل بعد أربعة مواسم قضاها مع الفريق، موجهاً رسالة شكر إلى جماهير النادي، في حين نجحت إدارة الموصل في التعاقد مع اللاعب كيلان لقمان قادماً من أربيل لتعويض بعض النواقص في التشكيلة.

ويواصل نادي زاخو تنفيذ مشروعه الفني للموسم المقبل عبر الحفاظ على أبرز عناصره، حيث جدد عقود كل من أمجد عطوان، وأليو آدم، وشيركو كريم، ومحمد علي عبود، وشڤان جميل، وحميد حاجي، وعماد عيسى، وهوكر علي، والبرازيلي أورينيو، إلى جانب التعاقد مع مقتدى حسن وهارون أحمد وأثير صالح.

وفي سياق متصل، فتح نادي الطلبة باب المفاوضات مع الظهير الإيراني رامين رضائيان بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع منتخب بلاده، فيما يواصل القوة الجوية جهوده لحسم ملف التعاقد مع الأردني سعد الروسان قادماً من نادي الحسين إربد.

وتعكس هذه التحركات المبكرة رغبة الأندية العراقية في ترتيب أوراقها الفنية بشكل مبكر، استعداداً لموسم يُنتظر أن يشهد منافسة قوية على لقب دوري نجوم العراق.